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Lider Rize deplasmanında! Kritik maç öncesi 4 eksik

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
16.02.2025 10:59
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Ligin en tepesinde yer alan lider Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların kadrosunda kritik maç öncesi 4 eksik bulunuyor. Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Lider Rize deplasmanında! Kritik maç öncesi 4 eksik

Galatasaray'da 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki müsabakada süre alamayacak. Okan Buruk bu oyuncuların yerine yeni alternatif isimler üzerine hazırlanıyor. Buruk'un AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası sistemsel bir değişikliğe de gitmesi bekleniyor.

CİMBOM DA 4 EKSİK

maç

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, derbi öncesi kritik Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

YENİLER SAHAYA!

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda forma giyebilecek. Yarın oynanacak karşılaşmada, Eren Elmalı, Mario Lemina ve Frankowski'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sakatlık galatasaray rizespor
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