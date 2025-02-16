Lider Rize deplasmanında! Kritik maç öncesi 4 eksik

Galatasaray'da 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki müsabakada süre alamayacak. Okan Buruk bu oyuncuların yerine yeni alternatif isimler üzerine hazırlanıyor. Buruk'un AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası sistemsel bir değişikliğe de gitmesi bekleniyor.

CİMBOM DA 4 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, derbi öncesi kritik Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

YENİLER SAHAYA!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda forma giyebilecek. Yarın oynanacak karşılaşmada, Eren Elmalı, Mario Lemina ve Frankowski'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor.