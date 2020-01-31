Lider Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal umut verdi

Uzun süredir kırmızı-beyazlı formayı terleten 32 yaşındaki savunma oyuncusu Ziya Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un başarısının tüm camiaya umut verdiğini belirtti.

Sezon başında Sivasspor'un zirvede olacağını kimsenin hayal bile etmediğine dikkati çeken Ziya, "Şu anda bulunduğumuz konum çok iyi, bulunduğumuz konumu da hak ediyoruz. Daha önümüzde 15 maç var." dedi.

Ziya Erdal, önemli ve zor maçlar oynayacaklarını dile getirerek, "Geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasına benzer çok maçlar oynayacağız. Öncelikle taraftarın desteğini bekliyoruz ve maçlarda sabırlı olmalarını istiyoruz. Bulunduğumuz konumu hak ediyoruz, bunu da göstermek için sahaya çıkıyoruz. Sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağız. Şampiyon oluruz veya olmayız ama bu takım gerçekten çok güzel işler yapıyor. Bizi desteklesinler, böyle devam etsinler. İnşallah sezon sonunda iyi bir yerde bitiririz." ifadelerini kullandı.

10 YIL SONRA GELEN BAŞARI

Sivasspor'un 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da şampiyonluk mücadelesi verdiğini ve o dönem 21 yaş altı takımının formasını giydiğini anımsatan Ziya, şunları kaydetti: