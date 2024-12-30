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  4. Liderlikleri sadece 1 hafta sürdü! Bu kez Kerem Aktürkoğlu da yetmedi... Benfica 14 maç sonra yenildi, zirveyi kaptırdı

Liderlikleri sadece 1 hafta sürdü! Bu kez Kerem Aktürkoğlu da yetmedi... Benfica 14 maç sonra yenildi, zirveyi kaptırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.12.2024 08:20
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Portekiz ekiplerinden Benfica 16. hafta mücadelesinde Sporting Lisbon ile karşı karşıya gelirken mücadele Sporting'in tek gollü üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Benfica 14 maç sonra bir ilki yaşarken, liderliği de kaptırırken Kerem Aktürkoğlu'nun gergin tavırları dikkat çekti. İşte detaylar...

Liderlikleri sadece 1 hafta sürdü! Bu kez Kerem Aktürkoğlu da yetmedi... Benfica 14 maç sonra yenildi, zirveyi kaptırdı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Portekiz Premier Lig'in 16. hafta mücadelesinde Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio José Alvalade'de oynanan maçta Sporting, Benfica'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sporting'in golünü, 29. dakikada Geny Catamo kaydetti.

BU KEZ KEREM DE YETMEDİ

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Karşılaşmada milli futbolcularımız Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu da forma giydi. Mağlubiyete engel olamayan millilerimizden Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan alınırken Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.

TAM 14 MAÇ SONRA MAĞLUBİYET

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Bu sonuçla birlikte Benfica, 14 maç aradan sonra ilk kez yenildi ve ligde 2. mağlubiyetini aldı.

ZİRVEYİ KAPTIRDILAR

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Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Sporting, 40 puana ulaşarak zirveye yerleşti. 38 puanda kalan Benfica ise üçüncü sıraya geriledi.

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Portekiz Kerem Aktürkoğlu son dakika benfica
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