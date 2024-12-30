Liderlikleri sadece 1 hafta sürdü! Bu kez Kerem Aktürkoğlu da yetmedi... Benfica 14 maç sonra yenildi, zirveyi kaptırdı

Portekiz Premier Lig'in 16. hafta mücadelesinde Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio José Alvalade'de oynanan maçta Sporting, Benfica'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sporting'in golünü, 29. dakikada Geny Catamo kaydetti.
Karşılaşmada milli futbolcularımız Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu da forma giydi. Mağlubiyete engel olamayan millilerimizden Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan alınırken Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Benfica, 14 maç aradan sonra ilk kez yenildi ve ligde 2. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Sporting, 40 puana ulaşarak zirveye yerleşti. 38 puanda kalan Benfica ise üçüncü sıraya geriledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum