Ligin bitmesini beklemedi! Fatih Terim'den sürpriz Galatasaray hamlesi

Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'u çalıştıran ve burada istediği başarıyı elde edemeyen Fatih Terim, geçen aralık ayında Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla anlaşmıştı.

FATİH TERİM'DEN DİKKAT ÇEKEN GALATASARAY HAMLESİ

Al Shabab ile ligde dikkat çeken sonuçlara imza atan deneyimli çalıştırıcı, burada dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Herhangi bir sürpriz olmazsa yeni sezonda da Al Shabab'ın başında olması beklenen Fatih Terim'den dikkat çeken bir Galatasaray hamlesi geldi.

GALATASARAY 1 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

Galatasaray bu hafta evinde oynayacağı Kayserispor maçından en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

5 YILDIZLI BAYRAĞI ASTI

Sarı kırmızılı ekibin efsanesi Fatih Terim bu maçı beklemeden harekete geçti. Deneyimli çalıştırıcı Bodrum'daki evine şimdiden 5 yıldızlı bayrağı astı.