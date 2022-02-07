Lille 1- 5 PSG maç sonucu ve özeti

Lille PSG ile Fransa Ligi 23.üncü hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Önceki sezonu liderlikle tamamlayan Lille mücadeleden galibiyetle ayrılmayı amaçladı .Fransa'da geçen sezon şampiyonluk için kıran kırana kapışan Lille ve PSG mücadelesinde gülen taraf 5-1'lik skorla PSG oldu.

LİLLE PSG MAÇ SONUCU: 1-5

Fransa Ligue 1'in 23. hafta kapışmasında son şampiyon Lille, yıldızlar topluluğu PSG'yi konuk etti.

Yıldızlar topluluğu Paris ekibi; Danilo Pereira (2), Presnel Kimpembe, Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin golleriyle sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Lille'in tek sayısı Sven Botman'dan geldi.

LİLLE PSG MAÇ ÖZETİ

dakikada Danilo Pereira, Paris ekibini öne geçirdi. 28'de genç savunmacı Sven Botman, Lille'e beraberliği getirdi. Bu dakikanın ardından baskılarını artıran PSG 32'de Presnel Kimpembe ile 2-1'i yakaladı. dakikada Arjantinli süperstar Lionel Messi çıktı, bu sezonki 2. golünü atarken, takımını da 3-1 öne geçirdi. PSG soyunma odasına 2 farklı üstünlükle gitti.

Mücadelenin ikinci devresi de hızlı başladı. Danilo Pereira 51'de bir kez daha fileleri sarstı ve skorboard 4-1 olarak güncellendi. 67'de ise Kylian Mbappe fileleri sarstı ve maçın sonucu belirledi: 5-1.

Bu sonuçla PSG art arda 3. galibiyetini alıp, puanını 56'ya yükseltip, zirvede farkın kapanmasını engelledi. PSG'nin en yakın takipçisi 43 puanlı Marsilya olurken, Lille 32 puanla 11. sırada kaldı.

Dev maçta milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz geçen hafta hocası Jocelyn Gourvennec'le yaşadığı gerilim nedeniyle kadroda yer almadı.

