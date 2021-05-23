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Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Nice'in başına geçiyor

23.05.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i şampiyonluk yarışında zirvede tutan teknik direktör Christophe Galtier'nin yeni sezonda Nice'in başına geçeceği belirtildi.

Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Nice'in başına geçiyor

Fransa Ligue 1'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yıldızlaştığı kadroyla şampiyonluğa ilerleyen Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Şampiyonluğu belli edecek Angers maçı, tecrübeli çalıştırıcının Lille'deki son karşılaşması olma ihtimali taşırken yeni sezonda gideceği ekip konusunda da flaş bir iddia gündeme geldi.

L'Equipe, Galtier'nin Nice ile anlaşmak üzere olduğunu belirtti. Napoli ve Olympique Lyon'un da istediği aktarılan tecrübeli çalıştırıcının yeni sezonda Nice'in başında olması bekleniyor.

2009-17 yılları arasında Saint-Etienne'in başında görev yapan Galtier, 2017'de Lille'in başına geçerken bu sezon takımını tarihi bir başarıya doğru götürmekte.

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