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Lille Jonathan Bamba ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

FRANSA HABERLERİ  | 02.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba'yı transfer etti.

Lille Jonathan Bamba ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Lille Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Bamba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türk kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülen Bamba, geçen sezon Saint-Etienne formasıyla 37 maçta 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
lille Jonathan Bamba

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