Lille Jonathan Bamba ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Lille Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Bamba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Türk kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülen Bamba, geçen sezon Saint-Etienne formasıyla 37 maçta 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
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