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Lille, Mustafa Kapı'nın sözleşmesini feshetti! Herkes şaşkın...

07.01.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille, 2020'de Galatasaray'dan transfer ettiği Mustafa Kapı'nın sözleşmesinin feshettiğini açıkladı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Lille, Mustafa Kapı'nın sözleşmesini feshetti! Herkes şaşkın...

2020 yılında Galatasaray'dan Lille transfer olan Mustafa Kapı'nın sözleşmesi sürpriz bir şekilde feshedildi. Vole'de yer alan habere göre, Fransız ekibi Mustafa Kapı ile anlaşarak karşılıklı olarak sözleşmesini sonlandırdı. Türkiye'den Adana Demirspor'un ilgisi olduğu bilinen 19 yaşındaki futbolcunun hangi takıma transfer olacağı henüz netlik kazanmadı.

HİÇ FORMA GİYEMEDİ

mustafa-kapi-lillede-kadroya-girdi

2020'de Galatasaray'dan yetiştirme bedeli karşılığında Lille'e transfer olan Mustafa, Fransız ekibinde hiç forma şansı bulamadı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun Lille ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Adana Demirspor'un ilgisi olduğu bilinen Mustafa Kapı için önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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