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Lily James Pamela Anderson oldu! Fotoğraf sosyal medyayı salladı

09.05.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalkantılı hayatıyla gündem olan Pamela Anderson Hulu dizisi oluyor. Anderson'u oynayacak olan Lily James rol için inanılmaz bir değişim yaşadı.

Lily James Pamela Anderson oldu! Fotoğraf sosyal medyayı salladı

İngiliz oyuncu Lily James, ‘Sahil Güvenlik’ dizisiyle tanınan Kanada asıllı oyuncu Pamela Anderson’ı canlandıracak.

Ekran Alıntısı

Anderson’ın Tommy Lee ile fırtınalı ilişkisini konu alan dizi için imajını değiştiren James, Anderson’ın klonuna döndü.

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James’e uygulanan başarılı saç ve makyaja övgü yağdı.

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Tommy Lee ve Pamela Anderson’ın çılgın aşkı, Hulu ekranlarında bir diziye dönüşüyor. İsminin Pam & Tommy olması beklenen projenin başında Seth Rogen ve Evan Goldberg var.

Senaryosunu Rob Siegel’ın kaleme alacağı yapım, sekiz bölümlük bir mini dizi olacak.


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