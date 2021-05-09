Lily James Pamela Anderson oldu! Fotoğraf sosyal medyayı salladı

İngiliz oyuncu Lily James, ‘Sahil Güvenlik’ dizisiyle tanınan Kanada asıllı oyuncu Pamela Anderson’ı canlandıracak.

Anderson’ın Tommy Lee ile fırtınalı ilişkisini konu alan dizi için imajını değiştiren James, Anderson’ın klonuna döndü.

James’e uygulanan başarılı saç ve makyaja övgü yağdı.

Tommy Lee ve Pamela Anderson’ın çılgın aşkı, Hulu ekranlarında bir diziye dönüşüyor. İsminin Pam & Tommy olması beklenen projenin başında Seth Rogen ve Evan Goldberg var.

Senaryosunu Rob Siegel’ın kaleme alacağı yapım, sekiz bölümlük bir mini dizi olacak.



