Pornografik videoları sızan Tommy Lee ve Pamela Anderson’ın evliliği Hulu'da dizi oluyor

Derken 2002'de Pamela, yaptırdıkları dövmeler neticesinde Tommy Lee’den Hepatit C virüsü kaptığını açıkladı...

OYUNCULAR BELLİ OLDU

Bu çılgın aşk, Hulu ekranlarında bir diziye dönüşüyor. İsminin Pam & Tommy olması beklenen projenin başında Seth Rogen ve Evan Goldberg var. Senaryosunu Rob Siegel’ın kaleme alacağı yapım, sekiz bölümlük bir mini dizi olacak. I, Tonya filminin yönetmeni Craig Gillespie’nin yönetmen koltuğunda oturacağı projede Tommy Lee’yi Sebastian Stan (Captain America: The Winter Soldier), Pamela Anderson’ı ise Lily James (Mamma Mia! Here We Go Again) hayat verecek.