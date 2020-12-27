Pornografik videoları sızan Tommy Lee ve Pamela Anderson’ın evliliği Hulu'da dizi oluyor

Bir tarafta tüm zamanların en çılgın Rock gruplarından biri olan Mötley Crue’nun davulcusu Tommy Lee, diğer tarafta 90’lı yılların seks ikonlarından biri olan Sahil Güvenlik dizisinin güzel yıldızı Pamela Anderson...

Bu ikilinin toplam 3 yıl süren evliliği bir dönem magazin basınının en önemli konularından biriydi. İkili tanıştıktan 96 saat sonra evlenmiş ve 19 Şubat 1995’teki düğünde gelin bikini, damat yırtık bir şort giymiş ve nikah yüzüğü yerine de parmaklarına dövme yaptırmıştı. Balayındayken çektikleri pornografik videonun sızması, çifti bir anda tüm dünyanın gündemine oturtmuştu.

Fırtınalı bir beraberliği olan çift, gündemden asla düşmedi. Pamela Anderson’ın iki kez boşanma davası açmış olmasına rağmen çift yeniden bir araya geldi. 1998'de Tommy Lee eşi Pamela’ya karşı zor kullanmaktan 6 ay hapse mahkûm olduktan sonra boşanma gerçekleşti. Hatta Tommy Lee, mahkeme kararıyla öfke terapisi görmeye başladı. Birbirini hiçbir şekilde görmek istemediğini sık sık dile getiren çift, çocuklarının velayeti için de mahkemelik oldu.