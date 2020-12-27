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Pornografik videoları sızan Tommy Lee ve Pamela Anderson’ın evliliği Hulu'da dizi oluyor

27.12.2020 11:00 | Son Güncelleme:
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Pornografik videoları sızan Tommy Lee ve Pamela Anderson’ın evliliği Hulu'da dizi oluyor

Sahil Güvenlik dizisinin güzel yıldızı Pamela Anderson ve Mötley Crue’nun davulcusu Tommy Lee'nin fırtınalı aşkı Hulu ekranlarında mini dizi oluyor. İsminin Pam & Tommy olması beklenen proje merak konusu oldu.

Bir tarafta tüm zamanların en çılgın Rock gruplarından biri olan Mötley Crue’nun davulcusu Tommy Lee, diğer tarafta 90’lı yılların seks ikonlarından biri olan Sahil Güvenlik dizisinin güzel yıldızı Pamela Anderson...

Bu ikilinin toplam 3 yıl süren evliliği bir dönem magazin basınının en önemli konularından biriydi. İkili tanıştıktan 96 saat sonra evlenmiş ve 19 Şubat 1995’teki düğünde gelin bikini, damat yırtık bir şort giymiş ve nikah yüzüğü yerine de parmaklarına dövme yaptırmıştı. Balayındayken çektikleri pornografik videonun sızması, çifti bir anda tüm dünyanın gündemine oturtmuştu.

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Fırtınalı bir beraberliği olan çift, gündemden asla düşmedi. Pamela Anderson’ın iki kez boşanma davası açmış olmasına rağmen çift yeniden bir araya geldi. 1998'de Tommy Lee eşi Pamela’ya karşı zor kullanmaktan 6 ay hapse mahkûm olduktan sonra boşanma gerçekleşti. Hatta Tommy Lee, mahkeme kararıyla öfke terapisi görmeye başladı. Birbirini hiçbir şekilde görmek istemediğini sık sık dile getiren çift, çocuklarının velayeti için de mahkemelik oldu.

Derken 2002'de Pamela, yaptırdıkları dövmeler neticesinde Tommy Lee’den Hepatit C virüsü kaptığını açıkladı...

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OYUNCULAR BELLİ OLDU

Bu çılgın aşk, Hulu ekranlarında bir diziye dönüşüyor. İsminin Pam & Tommy olması beklenen projenin başında Seth Rogen ve Evan Goldberg var. Senaryosunu Rob Siegel’ın kaleme alacağı yapım, sekiz bölümlük bir mini dizi olacak. I, Tonya filminin yönetmeni Craig Gillespie’nin yönetmen koltuğunda oturacağı projede Tommy Lee’yi Sebastian Stan (Captain America: The Winter Soldier), Pamela Anderson’ı ise Lily James (Mamma Mia! Here We Go Again) hayat verecek.

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