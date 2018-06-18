Limon değil kozmetik ürünü mübarek: Limondan gelen 5 güzellik sırrı

Kendi vücut losyonunuzu yapın

Limon suyunu hindistan cevizi yağı ile karıştırıp homojen bir karışım elde edin. Banyodan çıktıktan sonra vücudunuza uygulayın. Hindistan cevizi vücudunuzu nemlendirecek limon ise cildinizi temizleyip parlatacak.

Akne ile savaşan limon toneri

Akneli cilde sahipseniz bu limonlu toneri uygulayabilirsiniz ama öncesinde doktorunuzdan onay almanızı tavsiye ediyoruz.

Malzemeler:

3 bardak Soğuk su

2 Yemek kaşığı Limon suyu

1/2 bardak Salatalık dilimleri

1/4 fincan Limon dilimleri

Tüm malzemeleri bir kavanozda ekleyin. Bir pamuk topuna batırın ve temiz cildinize uygulayın. 1 hafta boyunca dolapta saklayabilirsiniz.

Parlak saçlar için

Limonu kullanarak saçlarınızı ipek gibi yumuşak ve parlak görüntüye kavuşturabilirsiniz!

Nasıl yapılır?

Saçınıza 2 adet limonun suyunu sürün ve bu şekilde yaklaşık yarım saat güneşlenin.

Bu yöntemi haftada bir uygulayın. Güneş ile temas eden saçlarınızda hafif altın rengi açılmalar olacaktır.

Tırnaklarınızı güçlendirmek için

Tırnaklarınızı sürekli kırıldığı için uzatamıyorsanız mutlaka bunu denemelisiniz.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı limon suyu

Nasıl hazırlanır?

Limon suyunu ve zeytinyağını cam kasede karıştırın.

Karışımı mikrodalgada 10 saniye ısıtın.

Tırnaklarınızı bu karışıma batırıp 3 dakika bekleyin.

10 dakika ara verin ardından bir 3 dakika daha bu suda bekletin.