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"Limon ister misin çocuk adam?" Dedi olanlar oldu! O artık bir fenomen!

05.02.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Limon ister misin çocuk adam?" repliği herkesin diline pelesenk olmuş durumda. İstanbul Eminönü'nde çiğköftecilik yapan Ali Usta son dönemin fenomen ismi oldu. Müşterileriyle olan muhabbet tarzı ile Ali Usta oldukça ilgi çekiyor. Öyle ki artık ünü Türkiye'yi de aşmış durumda.

"Limon ister misin çocuk adam?" Dedi olanlar oldu! O artık bir fenomen!

Çiğköfteci Ali Usta sinirli tavırlarıyla biliniyor. İstanbul Eminönü'de hizmet veren Ali Usta, şu sıralar özellikle yabancı turistlerin gözdesi durumunda. En çok da Alman ve Arap Turistler ilgi gösteriyor. Türkiye'nin fenomen ustasıyla ilgili ilgi çekici bilgileri sizler için hazırladık...

TIKTOK'TA REKORLAR KIRIYOR!

Ali Usta, uzun zamandır sosyal medyanın gündeminde. İnsanlar özellikle kendisinden fırça yemek için bile gidip sıraya giriyor. Siparişlerini hazırlamada kendine has ilginç bir tarza sahip. Gramaj hesabı yapmadan tabiri caizse eline ne kadar gelirse koyuyor. Son bitirici hareketi ise limon sıkışı. Bi lavaşa limon sıkmak için her yere sıkıyor.

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Limon sıkışı için bile gidenin olduğu biliniyor. Ününü duyan yanına koşuyor desek yalan olmaz. Bir dönem youtuberlar bile video çekmek için yarışıyorlardı.

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TikTok'ta ehrenmannriusderechte kullanıcı isimli fenomenin Ali Usta ile çektiği videolar kısa sürede milyonlar izleniyor. Marius'un TikTok'ta 3.4 milyon takipçisi bulunuyor.

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"LİMON İSTER MİSİN ÇOCUK ADAM?" DEDİ, HAYATI DEĞİŞTİ

Bir cümle söyledi ve hayatı değişti. Yıllar önce bir vatandaş Ali Usta'yı çiğ köfte hazırlarken videoya almış ve paylaşmıştı. Videoda müşterisine "Limon ister misin çocuk adam?" demesiyle bir anda üne kavuştu.

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Sinirli tavırları insanlar üzerinde oldukça etkili görünüyor. Sırf kendisine de sinirlensin diye özellikle kışkırtanlar bile bulunuyor.

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