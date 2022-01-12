Limon köpüğü nedir? MasterChef limon köpüğü nasıl yapılır? İşte tarifi!

Lezzetiyle bilinen limon köpüğü pek çok yemekte kullanılan bir üründür. Köpük yalnızca dekor olarak kullanılmaz. Köpük kullanmanın temel amacı, hazırlamış olduğunuz yemeğin içine dahil ettiğiniz bir ögenin tadını ön plana çıkarmak veya yemeğe uygun olan ama içine dahil etmediğiniz ögeyi tabağa dahil etmektir. Örneğin bir balık yemeği hazırladığınızda yemeğin üzerine balıkla uyumlu olabilecek biçimde limon köpüğü veya roka köpüğü ekleyebilirsiniz. Peki MasterChef'te de yapılan limon köpüğü nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...

LİMON KÖPÜĞÜ MALZEMELERİ NELER?

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 paket toz krem şanti

3 su bardağı süt

1 ay bardağı şeker

1 çay bardağı un

LİMON KÖPÜĞÜ TARİFİ!

Limon köpüğü için önce tencereye, süt, şeker ve pirinç unu konur, karıştırılır. Sonrasında orta ateşte sürekli karıştırılarak göz göz olana kadar pişirilir. Limon kabuğu katılır. Mikserle 5 dakika kadar çırpılır.

Ardından soğuyunca krem şanti katılır. Mikserle 5 dakika daha çırpılır. Kaselere eklenir. Afiyet olsun!



