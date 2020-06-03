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Limonata tarifi! Geleneksel tadın modası asla geçmeyecek

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahvaltılarınızın, yaz aylarının vazgeçilmezi ev yapımı limonata tarifiyle karşınızdayız. Tatlı ve keskin tadın mükemmel buluşmasına hazırsanız başlıyoruz.

Limonata tarifi! Geleneksel tadın modası asla geçmeyecek

Sağlık olması ve yapımı kolay olması nedeniyle çocuklarınıza gözünüz kapalı verebileceğiniz, tartlarınızın, pastalarınızın yanında ikram edebileceğiniz nefis limonata tarifi vazgeçilmeziniz olacak.

LİMONATA TARİFİ MALZEMELERİ

Her bardakta sağlıklı bir C vitamini dozuna ulaşabilmek için limonata tarifinin malzeme listesi huzurlarınızda.

  • 6 limon
  • 1 bardak şeker
  • 6 bardak su

LİMONATANIN YAPILIŞI

  • Bu tarifi yapmak için ihtiyacınız olan tek şey harika bir limon sıkacağı, karışma kabı ve bir sürahi.
  • Şekeri eritmek için oda sıcaklığında beklemiş suyu ve 1 su bardağı şekeri karışma kabında karıştırın.
  • Şeker çözündükten sonra sıktığınız ve posasından ayırdığınız limon suyunu ekleyin. Ve iyice soğuması için buzdolabında birkaç saat bekletin.
  • Dilerseniz nane yapraklarıyla servis edebilirsiniz.

LİMONATANIZA ALTERNATİF OLARAK PORTAKALLI LİMONATA TARİFİNİ DE DENEYEBİLİRSİNİZ

Bununla birlikte ev yapımı kolay limonatanıza bir alternatif olarak portakallı limonata da yapabilirsiniz.
Bunun için dolapta bekletilmiş portakal ve limonu rondodan geçirin üzerine şeker ekleyin tekrar karıştırdıktan sonra suyunu ilave edin.
Birkaç dakika beklettikten sonra pürüzsüz bir içecek oluncaya dek temiz bir tülbentle karışımı süzün.
Ev yapımı portakallı limonatanız hazır.

EV YAPIMI LİMONTANIN PÜF NOKTALARI

Limonlardan en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız limonları kesmeden önce tezgah üstünde elinizle yuvarlayın.
Limonatanın iki bileşeni olmasına rağmen doğru yöntemi uygulamak önemlidir. Eğer şekeri soğuk suya karıştırırsanız, dibe batar ve çözünmez.
Limonatayı buz dolabında buz küplerini koymadan saklarsanız limonatanızı seyreltmemiş olursunuz. Buz gibi limonata içmek için servis yaparken buz ekleyin.
Daha keskin bir tat isterseniz dörde böldüğünüz limonları kabuklarıyla beraber rondodan geçirin ve bir tülbentle süzün.

LİMONATA SAĞLIKLI MI?

Limonata içinde şeker olması nedeniyle size sağlıksız gelebilir ama konsantre bir içecek olmadığı ve ev yapımı olduğu için gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
Şeker dengesini ayarlayabilir ve daha az şekerli olmasını sağlayabilirsiniz. Bir restoranda sipariş edebileceğinizden daha az tatlı olduğu bir gerçek.
Ev yapımı limonata hiçbir katkı maddesi olmadığından C vitamini bakımından zengindir.

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