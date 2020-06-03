Limonata tarifi! Geleneksel tadın modası asla geçmeyecek

Sağlık olması ve yapımı kolay olması nedeniyle çocuklarınıza gözünüz kapalı verebileceğiniz, tartlarınızın, pastalarınızın yanında ikram edebileceğiniz nefis limonata tarifi vazgeçilmeziniz olacak.
Her bardakta sağlıklı bir C vitamini dozuna ulaşabilmek için limonata tarifinin malzeme listesi huzurlarınızda.
Bununla birlikte ev yapımı kolay limonatanıza bir alternatif olarak portakallı limonata da yapabilirsiniz.
Bunun için dolapta bekletilmiş portakal ve limonu rondodan geçirin üzerine şeker ekleyin tekrar karıştırdıktan sonra suyunu ilave edin.
Birkaç dakika beklettikten sonra pürüzsüz bir içecek oluncaya dek temiz bir tülbentle karışımı süzün.
Ev yapımı portakallı limonatanız hazır.
Limonlardan en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız limonları kesmeden önce tezgah üstünde elinizle yuvarlayın.
Limonatanın iki bileşeni olmasına rağmen doğru yöntemi uygulamak önemlidir. Eğer şekeri soğuk suya karıştırırsanız, dibe batar ve çözünmez.
Limonatayı buz dolabında buz küplerini koymadan saklarsanız limonatanızı seyreltmemiş olursunuz. Buz gibi limonata içmek için servis yaparken buz ekleyin.
Daha keskin bir tat isterseniz dörde böldüğünüz limonları kabuklarıyla beraber rondodan geçirin ve bir tülbentle süzün.
Limonata içinde şeker olması nedeniyle size sağlıksız gelebilir ama konsantre bir içecek olmadığı ve ev yapımı olduğu için gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
Şeker dengesini ayarlayabilir ve daha az şekerli olmasını sağlayabilirsiniz. Bir restoranda sipariş edebileceğinizden daha az tatlı olduğu bir gerçek.
Ev yapımı limonata hiçbir katkı maddesi olmadığından C vitamini bakımından zengindir.
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