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Limonlu parfe tarifi nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 11.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Yedikçe baymayan, her bir kaşıkta ferahlatan bir tatlıya ne dersiniz? Limonlu parfe tarifi bu tanımın tam da karşılığı oluyor. Limonlu parfe yumurtasız bir şekilde hazırlanıyor ve bu sayede yumurtaya alerjisi olanlar için de ideal bir tatlı tarifi oluyor. Limonlu parfe tarifi nasıl yapılır gelin hep birlikte öğrenelim.

Limonlu parfe tarifi nasıl yapılır?

Limonlu parfenin içine limonun kabuğu ve o mayhoş suyu giriyor... Tatlımız sonunda tadından yenmiyor. Limonlu parfe tarifi son derece pratiktir. Aniden gelen bir misafir için hazırlayabilirsiniz fakat donma süresini atlamamanızda fayda olacaktır. İşte limonlu parfe tarifi...

LİMONLU PARFE TARİFİ
Malzemeler:
2,5 çay bardağı sıcak su
Bir paket limonlu jöle
Bir su bardağı süt
Bir adet limonun suyu
Bir adet limonun rendelenmiş kabuğu
Bir paket krem şanti

LİMONLU PARFE NASIL YAPILIR?
İlk olarak toz jöleyi sıcak suyla karıştırın ve çırpın.
Kremşantiyi ise ayrı bir kabın içinde süt ile güzel bir şekilde karıştırın.
Derin ve geniş bir kaba jöleyi, krem şantiyi, limon suyunu ve limon kabuklarını alıp karıştırın.
Homojen bir karışım elde ettikten sonra limonlu karışımı istediğiniz bir kaba koyun. Derin dondurucuda yaklaşık 3 saat dondurun.
Bu saatin sonunda parfeyi keserek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

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