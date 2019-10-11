Limonlu parfe tarifi nasıl yapılır?

Limonlu parfenin içine limonun kabuğu ve o mayhoş suyu giriyor... Tatlımız sonunda tadından yenmiyor. Limonlu parfe tarifi son derece pratiktir. Aniden gelen bir misafir için hazırlayabilirsiniz fakat donma süresini atlamamanızda fayda olacaktır. İşte limonlu parfe tarifi...

LİMONLU PARFE TARİFİ

Malzemeler:

2,5 çay bardağı sıcak su

Bir paket limonlu jöle

Bir su bardağı süt

Bir adet limonun suyu

Bir adet limonun rendelenmiş kabuğu

Bir paket krem şanti

LİMONLU PARFE NASIL YAPILIR?

İlk olarak toz jöleyi sıcak suyla karıştırın ve çırpın.

Kremşantiyi ise ayrı bir kabın içinde süt ile güzel bir şekilde karıştırın.

Derin ve geniş bir kaba jöleyi, krem şantiyi, limon suyunu ve limon kabuklarını alıp karıştırın.

Homojen bir karışım elde ettikten sonra limonlu karışımı istediğiniz bir kaba koyun. Derin dondurucuda yaklaşık 3 saat dondurun.

Bu saatin sonunda parfeyi keserek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.



