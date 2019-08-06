Mynet Trend

Lindsay Lohan ile Prens Selman aşk mı yaşıyor?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan'ın, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile aşk yaşadığı iddia edildi. ABD basını, Prens Selman'ın Lohan'ı özel uçağına bindirdiğini yazdı.

Lindsay Lohan ile Prens Selman aşk mı yaşıyor?

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Lindsay Lohan yeni bir iddiayla basında kendine yer buldu. İddiaya göre Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile aşk yaşıyor.

ABD basınının iddiasına göre, Prens Selman Lohan ile ilk kez Formula 1 yarışında karşılaştı. Selman, Lohan'a hediye paketi içerisinde kredi kartını verdi. Bunun üzerine ikili yakınlaşarak görüşmeye başladı. İkilinin arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.

PRENS SELMAN AÇIKLAMA YAPMADI

Linsday Lohan'ın menajeri ise aşk dedikodularını yalanladı. Lohan'ın menajeri Prens Selman ile Lohan'ın sadece arkadaş olduğunu söyledi. Prens Selman ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

PARTNERÇırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?Çırılçıplak pozuyla olay yaratmıştı! Suudi Prens'le aşk mı yaşıyor?
Şükran Ovalı kıyafetiyle havuzda!Şükran Ovalı kıyafetiyle havuzda!
İddialı dizi Aşk Ağlatır'a beş yeni oyuncu!İddialı dizi Aşk Ağlatır'a beş yeni oyuncu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lindsay Lohan Prens Selman Lindsay Lohan ile Prens Selman

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu maymun suratlıyla para için mi dicem de. Onunda bir haysiyeti vardır diye düşünüyorum.
biri parayı seviyor. biri de parayla adam olmaya çalışıyor. kredi kartı ..!! tencere yuvarlanmış yemekler dökülmüş...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Erbil 'çok özledim' diyerek tarih verdi!

Mehmet Ali Erbil 'çok özledim' diyerek tarih verdi!

Şükran Ovalı kıyafetiyle havuzda!

Şükran Ovalı kıyafetiyle havuzda!

Aşk Ağlatır dizisine beş yeni oyuncu! Aşk Ağlatır ne zaman başlıyor?

İddialı dizi Aşk Ağlatır'a beş yeni oyuncu!

Türkiye'de Google'a giren bakın en çok neleri arıyor?

Aldatıldığını öğrendi Google'ı salladı!

Seda Akgül'e tepki! 'Senin güzel Türkçenle...'

Seda Akgül'e tepki! 'Senin güzel Türkçenle...'

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın neden ayrıldığı ortaya çıktı!

Neden boşandıkları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.