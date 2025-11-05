SPOR

Lionel Messi 4 aylığına Galatasaray'a imza atabilir! Sarı-kırmızılılar Osimhen ve Sane'nin ardından gemileri yaktı

Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların kariyerine Amerika Ligi ekibi Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'yi gündemine aldığı iddia edildi. Arjantinli süper yıldız Lionel Messi için paranın da hazır olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar...

Emre Şen

Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak bir transfer hamlesi gelebilir... Leroy Sane ve Osimhen transferleriyle Avrupa'da kendinden söz ettiren sarı-kırmızılılar bu sefer gözünü Lionel Messi'ye dikti. Gazeteci Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Inter Miami forması giyen Lionel Messi ile ilgilendiğini söyledi.

"MESSI 4 AYLIĞINA GALATASARAY'A GELEBİLİR"

Lionel Messi 4 aylığına Galatasaray a imza atabilir! Sarı-kırmızılılar Osimhen ve Sane nin ardından gemileri yaktı 1

Uzundurukan, "Messi 4 aylığına Galatasaray'a gelebilir. Galatasaray'ın scoutları uzun süredir Messi'nin durumunu takip ediyormuş." dedi.

"BİZ PARAYI ÖDERİZ"

Lionel Messi 4 aylığına Galatasaray a imza atabilir! Sarı-kırmızılılar Osimhen ve Sane nin ardından gemileri yaktı 2

Sözlerine devam eden Uzundurukan, "Messi'nin MLS'de eline geçen para 10 milyon Euro. Galatasaraylı yöneticiler, 'Bu parayı biz öderiz.' demiş." ifadelerini kullandı.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Lionel Messi 4 aylığına Galatasaray a imza atabilir! Sarı-kırmızılılar Osimhen ve Sane nin ardından gemileri yaktı 3

Ortaya atılan bu iddianın ardından Galatasaraylı taraftarlar Lionel Messi'nin Instagram hesabına 'Come to Galatasaray' yorumlarında bulundu.

