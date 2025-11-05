Lionel Messi 4 aylığına Galatasaray'a imza atabilir! Sarı-kırmızılılar Osimhen ve Sane'nin ardından gemileri yaktı

Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak bir transfer hamlesi gelebilir... Leroy Sane ve Osimhen transferleriyle Avrupa'da kendinden söz ettiren sarı-kırmızılılar bu sefer gözünü Lionel Messi'ye dikti. Gazeteci Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Inter Miami forması giyen Lionel Messi ile ilgilendiğini söyledi.

"MESSI 4 AYLIĞINA GALATASARAY'A GELEBİLİR"

Uzundurukan, "Messi 4 aylığına Galatasaray'a gelebilir. Galatasaray'ın scoutları uzun süredir Messi'nin durumunu takip ediyormuş." dedi.

"BİZ PARAYI ÖDERİZ"

Sözlerine devam eden Uzundurukan, "Messi'nin MLS'de eline geçen para 10 milyon Euro. Galatasaraylı yöneticiler, 'Bu parayı biz öderiz.' demiş." ifadelerini kullandı.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ortaya atılan bu iddianın ardından Galatasaraylı taraftarlar Lionel Messi'nin Instagram hesabına 'Come to Galatasaray' yorumlarında bulundu.