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Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kemal Kılıçdaroğlu! Kepez'de açılan 'GOAT' pankartı sosyal medyada gündem oldu...

22.12.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan önce Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun satranç tahtasının iki tarafında otururken çekilen fotoğrafları yayınlanmış ve bu görsel kısa süre içerisinde tüm futbolseverler tarafından beğeni toplamıştı. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen iki ismin fotoğrafına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı montajlandı. Kepez'de yaşanan bu olay, sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kemal Kılıçdaroğlu! Kepez'de açılan 'GOAT' pankartı sosyal medyada gündem oldu...

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan önce dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, dünyaca ünlü bir marka için kamera karşısına geçmişti. İki yıldızın, satranç tahtasının iki tarafına oturdukları ve sıradaki hamlelerini düşündükleri bir konu çerçevesinde çekilen fotoğrafları, futbolseverlerin büyük beğenisini toplamıştı.

MESSI, RONALDO VE KILIÇDAROĞLU!

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Yayınlandığı günden itibaren milyonlarca kez paylaşılan bu fotoğrafa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eklendi. Antalya'da 'Kepez Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun arasına montajlanarak pankart şeklinde açıldı.

"THE GOATS"

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Pankartta "THE GOATS" (Dünyanın gelmiş geçmiş en iyileri) ifadeleri yer alırken, arka planda Şampiyonlar Ligi müziğinin çalması dikkat çekti. Antalya'da açılan bu pankart; alkışlarla karşılanırken, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

İŞTE MESSI VE RONALDO'NUN ÜNLÜ FOTOĞRAFI

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