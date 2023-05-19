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Lionel Messi dünya futbol tarihine geçecek! Böyle teklif görülmedi...

19.05.2023 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 ekibi PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi için Suudi Arabistan iddiaları gündeme düşmeye devam ederken, Al Hilal temsilcilerinden Arjantinli yıldız için akıllara durgunluk veren bir teklif geldi. İşte detaylar...

Lionel Messi dünya futbol tarihine geçecek! Böyle teklif görülmedi...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'de forma giyen ve takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi için Suudi Arabistan iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Arjantinli yıldızın ismi son günlerlerde Ali Hilal ile anılırken, çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

TARİHİ TEKLİF

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Arabistan ekibinin eski takımı Barcelona'ya geri döneceği konuşulan Lionel Messi için tarihi bir teklife hazırlandığı Al Hilal'in Messi için yıllık 500 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Suudi Arabistan ekibi, Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo ile rekabet etmesi ve ligin marka değerini daha çok artırmak için bu paralara çıktığı ileri sürüldü.

KARAR AY SONUNDA

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Diğer yandan haberde efsanesi olduğu Barcelona'ya döneceği de konuşulan Messi'nin son kararını mayıs ayının sonunda vereceği belirtildi.

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Lionel Messi Al Hilal son dakika son karar sezon

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