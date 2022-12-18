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LİONEL MESSİ kimdir, futbola nasıl başladı? İşte Arjantinli Messi'nin hayat ilginç hikayesi!

18.12.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi'nin kim olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dünya Kupası'nda Fransa ile final maçı oynayan Arjantin'in yıldız futbolcusu Messi'nin hayat hikayesi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Barcelona ile adı özdeşleşen Lionel Messi kimdir, kaç yaşında? İşte Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin merak edilen hayatı...

LİONEL MESSİ kimdir, futbola nasıl başladı? İşte Arjantinli Messi'nin hayat ilginç hikayesi!

Lionel Messi'nin gerçek adı Lionel Andrés Messi Cuccittini'dir. Leo Messi olarak da anılmaktadır. 24 Haziran 1987 doğumlu olan Leo Messi zorlu bir çocukluktan dünya yıldızlığına uzanan ilginç bir hayat hikayesine sahip. Futbol oynayamaz denilen Messi şu an bir dünya yıldızı.İşte Messi'nin dünya yıldızlığına uzanan hikayesi...

LİONEL MESSİ KİMDİR?

Lionel Messi'nin gerçek adı Lionel Andrés Messi Cuccittini'dir.24 Haziran 1987 doğumludur. Messi şu an 35 yaşındadır. Futbola 8 yaşında Rosario şehir takımı Newell's Old Boys'da başladı. Ailesi Messi'nin büyüme hormon eksiklik tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındılar.

2 - Lionel Messi | Futbol (111 milyon dolar)

Doktorlar küçük Messi'ye kemiklerinin gelişmediğini ve futbol oynayamayacağını söylerler. İçinde büyük bir futbol tutkusu olan Leo Messi doktorları dinlemez. Sürekli çalışır, antrenman yapar. Kendini ispatlayan Messi 2004-2005 sezonunda Barcelona'da forma giymeye başlar. Barcelona formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giyen Messi, aynı zamanda da La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanına sahip. Barcelona'daki kariyerine 2021'de son veren Messi Ağustos 2021'de Paris Saint-Germain'le anlaşt. Şu an PSG'de oynamaktadır.

Messi çocukluk aşkı Antonella Roccuzzo ile evlidir ve üç erkek çocuğu vardır.

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LEO MESSİ'NİN FUTBOL KARİYERİ

Sürekli olarak Cristiano Ronaldo ile karşılaştırılan Lionel Messi'nin yeteneğinin doğuştan, Ronaldo'nun yeteneği ise çok çalışmaktan geliyor.

LİONEL MESSİ

Messi Kariyeri boyunca 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 lig, 6 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 1 İspanya Lig Kupası ve milli takımla 1 U20 Dünya Kupası kaldıran Lionel Messi, toplam 36 kupaya sahip. Hâlen La Liga'da en çok gol atan (474), en çok Hat trick yapan (8) ve en çok asist üreten (192) oyuncu rekorlarını elinde tutmaktadır. Kulüp ve ülke kariyerinde 750'den fazla gol atmış ve bir kulüp için en fazla gol atan (672) oyuncu olmuştur. Lionel Messi'nin futbol kariyerinde henüz Dünya Kupası bulunmuyor. Lionel Messi bu akşamki final maçını kazanarak bu eksiği kapatmak istiyor.

Lionel Messi aynı zamanda Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen oyuncu. Messi'nin 2022 Dünya Kupası turnuvasında 12 golü bulunuyor.

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