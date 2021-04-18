SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Lionel Messi, Kral Kupası'nda tarih yazdı

Lionel Messi, Kral Kupası'nda tarih yazdı

18.04.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kral Kupası finalinde, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup eden Barcelona, kupayı 31. kez müzesine götürdü. Arjantinli yıldız Messi de 119 yıllık kupa tarihinde 7 farklı finalde gol atan ilk oyuncu oldu.

Lionel Messi, Kral Kupası'nda tarih yazdı

İspanya Kral Kupası finalinde dün Barcelona ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı. Barça, Griezmann, Frenkie De Jong ve Lionel Messi’nin (2) golleriyle kupanın 31. kez sahibi oldu.

Dev finalde 2 gol atan Messi, 119 yıllık kupa serüveninde 7 farklı final mücadelesinde gol sevinci yaşayan ilk futbolcu olurken, takımıyla çıktığı 10 final maçında 9 gol de kaydederek Kral Kupası'nın final tarihinde en çok gol atan ismi oldu.

Öte yandan Barcelona'da ilk sezonunu geçiren Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman da, Katalan ekibinde ilk kupa zaferini yaşadı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
İspanya Kral Kupası Barcelona'nınİspanya Kral Kupası Barcelona'nın
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Acı haber geldi... Genç sporcu hayatını kaybetti

Acı haber geldi... Genç sporcu hayatını kaybetti

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Mesut Özil, ezeli rakip ile dalga geçti!

Mesut Özil, ezeli rakip ile dalga geçti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

G.Saray Joshua King ile anlaştı iddiası

G.Saray Joshua King ile anlaştı iddiası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'da beklenen oldu! Yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da beklenen oldu! Yollar ayrılıyor...

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı için olay iddia!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı için olay iddia!

Sinirler gerildi! Soyunma odasında olay...

Sinirler gerildi! Soyunma odasında olay...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.