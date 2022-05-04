Lionel Messi'nin fotoğrafına yorum yağdı! Sarı - kırmızı giyince Galatasaray taraftarları...

Son dakika haberleri: Bu sezon başında Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Lionel Messi, Fransa Ligue 1'de şampiyon olsa da Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi nedeniyle taraftarların eleştirilerini toplamıştı. Arjantinli yıldızın eşinin yaptığı son paylaşım olay yarattı...

Fransa Ligue 1 devi Parsi Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, eşiyle birlikte tatile çıktı.

Fransa'da şampiyon olduktan sonra eşi Antonela Roccuzzo ile birlikte İspanya'da tatil yapan Arjantinli yıldızın PSG'deki geleceği de merak konusuydu.

"YENİ BİR MACERA İSTİYOR"

Fransız basını, yıldız futbolcunun takımda mutsuz olduğunu ve yeni bir maceraya atılmak istediğini ifade etti.

Öte yandan Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, yaptığı paylaşımla olay yarattı.

Lionel Messi'yle birlikte 'sarı - kırmızı' çift kombini yapan Roccuzzo'nun paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sarı - kırmızılı taraftarlar, yorumlarında "Paris'te bir aslan var" ve "Hayatta en çok istediğim şey Messi'yi Galatasaray'da görmek tarzı" ifadeler kullandılar.

