Lionel Messi'nin Real Madrid'e attığı birbirinden güzel 15 gol...

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid ile karşılaşacak olan Barcelona, dev maç öncesi en çok Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'ye güveniyor.
1-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek olan ezeli rakipler, finale çıkabilmek için kıyasıya bir mücadele sergileyecek.
El Clasico öncesi Barcelona, Messi'nin Real Madrid'e attığı en güzel 15 golü bir araya getirerek derbi ateşini yaktı.
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