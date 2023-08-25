SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Lionel Messi'nin yakın koruması gündem oldu! Maç sırasında sahaya bile girdi...

Lionel Messi'nin yakın koruması gündem oldu! Maç sırasında sahaya bile girdi...

25.08.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'nin yakın koruması sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Son olarak MLS ekiplerinden Inter Miami'ye rekor bir ücret karşılığında transfer olan ve buradaki performansıyla adından söz ettirmeyi başaran süper yıldız Lionel Messi, son günlerde yakın koruması ile de gündemden düşmüyor.

SAHAYA ATLADI

Screenshot_6

Her yerde Messi'yi gölge gibi takip eden korumasının görüntüleri sosyal medyada konuşulmaya devam ederken, Orlando'ya attığı son golün ardından taç çizgisinde devriye gezen ve kendisiyle röportaj yapmak isteyen bir muhabirin geldiği sırada sahaya atlayan korumanın görüntüleri gündem oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri döndü!G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri döndü!
Livakovic formayı giydi, imzayı attı! İlk sözü 'Volkan Demirel' oldu...Livakovic formayı giydi, imzayı attı! İlk sözü 'Volkan Demirel' oldu...
Milli para halterci dünya üçüncüsü!Milli para halterci dünya üçüncüsü!
Anahtar Kelimeler:
son dakika messi ind ekipleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.