Lionel Messi'nin yakın koruması gündem oldu! Maç sırasında sahaya bile girdi...

Son olarak MLS ekiplerinden Inter Miami'ye rekor bir ücret karşılığında transfer olan ve buradaki performansıyla adından söz ettirmeyi başaran süper yıldız Lionel Messi, son günlerde yakın koruması ile de gündemden düşmüyor.

SAHAYA ATLADI

Her yerde Messi'yi gölge gibi takip eden korumasının görüntüleri sosyal medyada konuşulmaya devam ederken, Orlando'ya attığı son golün ardından taç çizgisinde devriye gezen ve kendisiyle röportaj yapmak isteyen bir muhabirin geldiği sırada sahaya atlayan korumanın görüntüleri gündem oldu.

