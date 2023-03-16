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  4. Lionel Messi, pazar gecesi yandı! PSG taraftarı görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor...

Lionel Messi, pazar gecesi yandı! PSG taraftarı görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor...

16.03.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantinli süperstar Lionel Messi, PSG'nin pazar günü oynayacağı maçta büyük bir şok yaşayacak. Fransız devinin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin faturası Messi'ye kesildi. Fransız taraftarlar sosyal medya üzerinden örgütlenip, pazar günü oynanacak Rennes maçına hazırlanıyor. Maçın ilk dakikasında Messi'yi yuhalamaya hazırlanan taraftarlar, yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasını istiyor.

Lionel Messi, pazar gecesi yandı! PSG taraftarı görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Messi, kariyerinde çok az gördüğü anlardan birini yaşayacak. PSG taraftarı, takımlarının pazar günü oynayacağı Rennes maçında Messi'yi ıslıklayacak. PSG'nin Bayern Münih'e elenmesinin ardından öfkelenen taraftarlar, bileti Messi'ye kesti.

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SÖZLEŞME İMZALANMADI

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Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Messi'nin hala daha sözleşme imzalamaması nedeniyle tepkili olan taraftarlar, PSG'nin Bayern Münih'e elenmesiyle birlikte büyük öfke duydu.

İLK DÜDÜKTEN İTİBAREN...

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İlk düdükten itibaren Messi'yi protesto etmeye hazırlanan taraftarlar, yıldız oyuncunun kazandığı paranın da fazla olduğunu savunuyor. Messi'nin takımda kalmasını istemeyen PSG taraftarları, pankart açıp yönetime net bir mesaj gönderecek.


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