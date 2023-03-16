Lionel Messi, pazar gecesi yandı! PSG taraftarı görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor...

Messi, kariyerinde çok az gördüğü anlardan birini yaşayacak. PSG taraftarı, takımlarının pazar günü oynayacağı Rennes maçında Messi'yi ıslıklayacak. PSG'nin Bayern Münih'e elenmesinin ardından öfkelenen taraftarlar, bileti Messi'ye kesti.

SÖZLEŞME İMZALANMADI

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Messi'nin hala daha sözleşme imzalamaması nedeniyle tepkili olan taraftarlar, PSG'nin Bayern Münih'e elenmesiyle birlikte büyük öfke duydu.

İLK DÜDÜKTEN İTİBAREN...

İlk düdükten itibaren Messi'yi protesto etmeye hazırlanan taraftarlar, yıldız oyuncunun kazandığı paranın da fazla olduğunu savunuyor. Messi'nin takımda kalmasını istemeyen PSG taraftarları, pankart açıp yönetime net bir mesaj gönderecek.



