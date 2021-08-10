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Lionel Messi, PSG için yola çıktı

10.08.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile yollarını ayıran yıldız futbolcu Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaşmaya vardı. Arjantinli oyuncu, resmi imzayı atmak için eşi Antonella Roccuzzo ile birlikte özel uçakla Paris'e hareket etti.

Lionel Messi, PSG için yola çıktı

Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu. 16 yıldır top koşturduğu Barcelona'dan ayrılan 34 yaşındaki oyuncu, artık futbol hayatına Fransa'da devam edecek.

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Ligeu 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Messi, İspanya'daki evinden ayrılarak resmi sözleşmeyi imzalamak için Paris'e doğru hareket etti. Eşi Antonella Roccuzzo'yla birlikte yola çıkan Arjantinli oyuncuyu, Paris'te ise yüzlerce PSG taraftarı bekliyor.

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Messi için dün de havaalanını dolduran taraftarlar, uzun süre bekledikten sonra alandan ayrılmıştı. Ancak bugün Lionel Messi'nin gelişinin kesinleşmesi üzerine futbolseverler tekrar havaalanına giderek beklemeye geçti.

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Lionel Messi
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