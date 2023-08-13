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LİSE KAYITLARI başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023 lise kayıt tarihleri belli oldu mu? 9. sınıf kaydı için gerekli belgeler!

13.08.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise kayıt tarihleri okulların açılmasına az bir zaman kala yoğun araştırma konusu oldu. Bu yıl LGS sınavı 4 Haziran'da gerçekleşirken sonuçlar ise 23 Haziran'da açıklandı. İlk tercih işlemleri 3 Temmuz- 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Açıklanan LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen veya kazandığı okuldan farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil dönemi başladı. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak? MEB 2023 lise kayıt tarihleri belli oldu mu?

MEB lise kayıt tarihleri 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemine az bir zaman kala sorgulanmaya devam ediyor. 23 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarına göre herahngi bir liseye yerleşemeyen veya farklı bir liseye nakil aldırmak isteyen adaylar için lise nakil dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması doğrultusunda 2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları erişime açıldı. Adaylar lise kayıt tarihlerini internette araştırıyorlar. İşte lise kayıt takvimine ilişkin detaylar...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlandı. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

MEB

Bu sürecin ardından kayıt dönemi başlayacak. Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

LGS EK TERCİH TAKVİMİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

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LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler şöyle oluyor:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.

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