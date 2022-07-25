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Lise kayıtları ne zaman 2022, kayıtlar ne zaman biter? MEB lise kaydı için gerekli evraklar ve tarihleri!

25.07.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise kayıt tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. LGS tercih sonuçlarını öğrenen adaylar kazandıkları liseye kayıt yaptırmak için tarih bilgisi ve gerekli belgelerin listesini araştırıyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman 2022? Lise kayıtları ne zaman biter? MEB lise kaydı için gerekli evraklar ve tarihleri...

Lise kayıtları ne zaman 2022, kayıtlar ne zaman biter? MEB lise kaydı için gerekli evraklar ve tarihleri!

25 Temmuz 2022 Pazartesi MEB, LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarını paylaştı. Adaylar lise kaydı için araştırmalara başladı. Konuya ilişkin "Lise kayıtları ne zaman 2022?, Lise kayıtları ne zaman biter?, MEB lise kaydı için gerekli evraklar ve tarihleri nelerdir?" soruları internette sorgulanmaya başladı. Lise kayıt tarihleri, lise kaydı için gerekli evraklar ve daha fazla ayrıntı haberimizde...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından merak konusu oldu.

Bakan özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Lise kayıtları için gerekli belgeler merak konusu oldu. Fakat söz konusu evrakların okuldan okula değişiklik göstermektedir.

Lise kayıtları için gerekli belgeler şu şekildedir:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

2022 LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

LGS sınavının ardından, Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan lise tercihleri önceki günlerde adayların erişime açılmıştı. Tercih maratonu 20 Temmuz tarihinde ise sona ermişti.

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Tercih ettiği liseye yerleşmeyi bekleyen adaylar sonuçları nereden ve ne zaman öğreneceğini merak ediyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edildi.

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