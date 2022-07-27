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Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Lise kayıtları için tarih belli oldu mu?

27.07.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. LGS tercih sonuçlarının 25 Temmuz Pazartesi günü açıklanmasının ardından kayıt işlemlerine ilişkin detayları öğrenmek isteyen internet kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Peki lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıtları için tarih belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? Lise kayıtları için tarih belli oldu mu?

Lise kayıtlarının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için Lise kayıtlarında gerekli olan belgeler ile işlemleri tarihini öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında "Lise kayıtları ne zaman başlıyor?", "Lise kayıtları için tarih belli oldu mu?" konu başlıklarını sorguluyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; lise 1. nakil başvuruları 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak. Sonuçlar, 19 Ağustos'ta belli olacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları ise 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 8 Ağustos tarihinde erişime açılanacak.

Öte yandan boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

Bilindiği üzere LGS tercih sonuçları 25 Temmuz’da erişime açıldı. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklamada bulunulmadı.

LİSE KAYITLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU MU?

LGS tercih sonuçlarının adayların erişimine açıldıktan sonra lise kayıtlarının başlayacağı düşünülüyor.

Öte yandan lise kayıtları için merak edilen bir diğer konu da istenen belgeler oldu.

Kayıtta gerekli belgeler okullara göre değişiklik gösteriyor.

Fakat liselere kayıt sırasında istenen belgeler çoğunlukla şu şekilde:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden)

4 Adet vesikalık fotoğraf

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