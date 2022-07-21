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Lise nakilleri ne zaman? 2022-2023 LGS tercihleri sonrası lise nakilleri ne zaman yapılacak?

21.07.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise nakilleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, 2022 LGS tercih işlemlerinin tamamlanması ve LGS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan bilgilerle birlikte yerleştirmeye esas nakil başvuruları için tarihler belli oldu. Peki, lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 2022 LGS tercihleri sonrası lise nakilleri ne zaman yapılacak?

Lise nakilleri ne zaman? 2022-2023 LGS tercihleri sonrası lise nakilleri ne zaman yapılacak?

Lise nakil işlemleri, LGS tercihlerinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci tarafından gündeme geldi. 25 Temmuz tarihinde açıklanacak olan LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarının ardından LGS yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınmaya başlayacak. Peki, lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 2022 LGS tercihleri sonrası lise nakilleri ne zaman yapılacak?

LGS NAKİL TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi belli oldu. İşte MEB tarafından başvuruları alınacak LGS nakil işlemleri için o tarihler;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

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