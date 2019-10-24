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Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

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YAŞAM  | 24.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da lise öğrencileri arasında laf atma kavgası kanlı bitti. Bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 ki öğrenci yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alipınar Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre lise öğrencileri arasında laf atma meselesi yüzünden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Şehmuz Ö. ağır yaralanırken Mehmet T. ise hafif yalandı.

Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Diyarbakır lise öğrencileri bıçaklı kavga LAF ATMA KAVGASI

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