Lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MEB lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilim ve kontenjan listesi!

LGS 2022 sınavına girenler lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilim ve kontenjan listesi konusunda araştırma yapmayı sürdürüyor. Veli ve öğrenciler LGS sınavı sonrası konuya ilişkin ayrıntıları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki LGS 2022 taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilim ve kontenjan listesine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Lise taban ve tavan puanları ile ilgili beklenen açıklama henüz yapılmadı.

LGS sonuçları açıklandı. Taban ve tavan puanlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

YÜZDELİK DİLİM NE DEMEK?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

LGS 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Hairan 2022 Cumartesi günü yaptığı açıklamada LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını belirtti.

Bakanlık, Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları 30 Haziran'da erişime açıldı.

Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabiliyor.

LGS 2022 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü itibarıyla "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabiliyor.

