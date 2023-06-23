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Lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı? MEB 2023 lise yüzdelik dilimleri ne zaman belli olur?

23.06.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise yüzdelik dilimleri hakkında araştırmalar hız kazandı. LGS 2023 sonuçlarının açıklanmasının ardından liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri'nin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı? MEB 2023 lise yüzdelik dilimleri ne zaman belli olur?

MEB 2023 lise yüzdelik dilimlerine dair araştırmalar yoğunlaştı. 4 Haziran'da iki oturum olarak gerçekleştirilen LGS sonuçları adayların erişimine açııldı. Şimdi ise gözler Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri'nin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrildi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

sınav

LGS tercihleri ise tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak. Tercih dönemi içerisinde lise yüzdelik dilimlerinin açıklanması bekleniyor.

KPSS 1

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

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