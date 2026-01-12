Liseler arası futbol turnuvası Tügva Gençlig lansmanı gerçekleştirildi!

Bu yıl Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen Lansman programı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra futbolcular; Arda Turan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Mesut Özil, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Yakup Sivri, Necati Ateş, Mehmet Aurelio, Ümit Karan, Mehmet Topal, Emir Dağlı, Taylan Oran başta olmak üzere birçok ünlü futbolcu, spor yorumcusu Ertem Şener, hakem Halil Umut Meler ve teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI!

TÜGVA tarafından hayata geçirilen GençLig projesine son başvuru tarihi 2 Mart 2026 olarak açıklandı. GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası “Şehitlerimize Rahmet Filistin’e Destek Sezonu” sonunda birinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına kişi başı 25 bin TL, ikinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına kişi başı 20 bin TL, üçüncü takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına ise kişi başı 15 bin TL ödül verilecek.

“ŞEHİTLERİMİZE RAHMET FİLİSTİN’E DESTEK SEZONU”

Lansman programında konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “Bizler inşallah sahada rekabetin, tribünde kardeşliğin ve dostluğun kazandığı bir turnuvanın başlangıcını bugün yapıyoruz. Birçok futbolcumuz bu anlamlı projeye katkı sağlamak üzere buraya geldi. Türkiye geneli liseler arası futbol turnuvamızı bugün başlatıyoruz.

Projemizin bu yılki mottosunu, unutulmaz davamız ve derdimiz olan Filistin hakkında seçtik; ‘Şehitlerimize Rahmet Filistin’e Destek Sezonu’ olarak belirledik. Türkiye’nin dört bir yanında 8 ay boyunca, önce illerde finaller, sonra bölge finalleri ve son olarak Türkiye finali gerçekleştirilecek. Buradan 3 büyük spor başkanımıza da bilhassa teşekkür ediyorum.

Çünkü bu projede yer alan yetenekli gençleri profesyonel futbol hayatına kazandıracaklar. Bizler de Türkiye Gençlik Vakfı olarak, Türkiye’nin gençliği olarak gençlerin enerjisini sporun birleştirici gücüyle bir araya getirerek ülkemize faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz. Geçen yılki GençLig projemizde yaklaşık 20 bin gencimiz mücadele etmişti. Önümüzdeki yıllarda ise hedefimiz 60 binin üzerinde gence ulaşmak. Projemize tüm liseli gençlerimizi bekliyoruz.” dedi.

BİLAL ERDOĞAN DUYURDU!

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ise “60 bine yakın lise öğrencisinin Türkiye’nin 81 ilinde bir turnuvada en iyi olmak için yarışması demek kendisini gösterme fırsatı demek. Her bir gencimiz için Süper Lig ekiplerimizin bu turnuvayı takip edecek olmasından dolayı çok heyecan duyuyoruz. İnşallah, ‘Filistin’e Destek Şehitlerimize Rahmet’ diyerek futbolun yeniden birleştirici gücünü ön plana almaya çalışıyoruz. Sporun birleştirici gücüyle, toplumca kenetlenebileceğimizi göstermiş oluyoruz. GençLig projemiz çok büyük bir organizasyon Türkiye’de daha önce böylesi yapılmadı, bugüne kadar bu organizasyona destek veren emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum en iyi olan kazansın inşallah.” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 81 ilinde liseli gençlerin bir araya gelerek yeteneklerini sergileyebileceği, yeni dostluklar kurabileceği ve keyifli anlar yaşayarak sportif faaliyetlerde bulunacağı TÜGVA GençLig projesi hakkında detaylı bilgi için tugva.org ve genclig.com.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz.