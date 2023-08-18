Liseler ne zaman açılıyor? 2023-2024 lise kayıt ve açılış tarihleri belli oldu mu? İşte MEB takvimi

MEB lise kayıt tarihleri 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemine az bir zaman kala sorgulanmaya devam ediyor. LGS sonuçlarına göre hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alındı ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlandı. Adaylar lise kayıt ve açılış tarihlerini araştırıyorlar. İşte MEB takvimi ile liselerin kayıt ve açılış tarihi...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milii Eğitim Bakanlı'ğı nın yayımladığı takvime göre bu yıl okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi tarihinde açılacak. Bu bilgi doğrultusunda yaz tatili 10 Eylül Pazar günü itibariyle son bulacak.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlandı. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Bu sürecin ardından kayıt dönemi başlayacak. Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 çalışma takvimini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

2023-2025 MEB TAKVİMİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı.

Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.

Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yarıyıl tatili; 22 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

İkinci dönem; 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili; 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler şöyle oluyor:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.

