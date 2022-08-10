EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Liseler ne zaman açılıyor? İşte 2022-2023 eğitim öğretim dönemi liselerin açılacağı tarih!

Liseler ne zaman açılıyor? İşte 2022-2023 eğitim öğretim dönemi liselerin açılacağı tarih!

10.08.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın verilmiş ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi daha geç tarihte 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak devam etmişti. Şimdi ise liselerin açılacağı tarih merak ediliyor. Peki liseler ne zaman açılıyor? İşte 2022-2023 eğitim öğretim dönemi liselerin açılacağı tarih!

Liseler ne zaman açılıyor? İşte 2022-2023 eğitim öğretim dönemi liselerin açılacağı tarih!

Liselerin açılacağı tarih merak ediliyor. Karnelerin alınmasıyla beraber yaklaşık 18 milyon öğrenci geçtiğimiz aylarda karne alarak yaz tatiline girmişti. Tatil sonrası başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi bu sene 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül ve 16 Haziran tarihleri arasında olurken, birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili, 23 Ocak ve 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile de birleştirilmiş olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okul kaydında bağış ile ilgili dikkat çeken sözlerOkul kaydında bağış ile ilgili dikkat çeken sözler
Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?
Okullarla ilgili gelen şikayet sonrası MEB harekete geçti!Okullarla ilgili gelen şikayet sonrası MEB harekete geçti!
Anahtar Kelimeler:
lise liseler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Eşit ağırlık bölümler taban puanları 2022!

Eşit ağırlık bölümler taban puanları 2022!

e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı!

e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı!

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?

İlginizi Çekebilir

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.