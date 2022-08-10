Liseler ne zaman açılıyor? İşte 2022-2023 eğitim öğretim dönemi liselerin açılacağı tarih!

Liselerin açılacağı tarih merak ediliyor. Karnelerin alınmasıyla beraber yaklaşık 18 milyon öğrenci geçtiğimiz aylarda karne alarak yaz tatiline girmişti. Tatil sonrası başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi bu sene 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül ve 16 Haziran tarihleri arasında olurken, birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili, 23 Ocak ve 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile de birleştirilmiş olacak.



