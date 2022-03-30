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Liseliler tavukçuluğu anatomisinden yemlemesine kadar öğreniyor

30.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okuldaki kanatlı hayvan atölyesinde teorik ve uygulamalı eğitim görüyor - Okul müdürü Şükrü Doğan: - "Öğrencilerimiz burada kanatlı hayvanların yemlenmesi, bakımı, hastalıklarla mücadelesi ve aşıları gibi eğitimler alıyor"

OKAN COŞKUN - Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, okulda kurulan kanatlı hayvan atölyesinde tavuk yetiştiriciliğinin tüm aşamalarını öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının Ar-Ge merkezlerinden olan lisede, 2021'de Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında alınan hibeyle 1500 kapasiteli kanatlı hayvan atölyesi kuruldu.

Atölyede 500 tavuğun rutin bakımlarını yapan öğrenciler, derslikte de tavukların yemlenmesinden anatomisine kadar tüm bilgileri öğrenme fırsatı buluyor.

Derslikte teorik, atölyede uygulamalı eğitim alan öğrencilerin tavuklardan elde ettikleri yumurtalar ise okulun pansiyonunda tüketiliyor. Öğrenciler, yumurtaları paketleyerek ilerleyen süreçte gelir elde etmeyi hedefliyor.

Okul müdürü Şükrü Doğan, AA muhabirine, 9. sınıftan başlamak üzere öğrencileri tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, gıda ile yiyecek ve içecek olmak üzere 4 farklı bölüme yönlendirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin kurulan atölye sayesinde birçok eğitimi alarak veteriner hekim olma yolunda ilerlediklerini anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Aldığımız hibe sayesinde kurulan kanatlı hayvancılık atölyesinde öğrencilerimize daha önce teorik olarak aldıkları dersleri uygulamalı olarak da vermeye başladık. Öğrencilerimiz burada kanatlı hayvanların yemlenmesi, bakımı, hastalıklarla mücadelesi ve aşıları gibi eğitimler alıyor. Buradan birer uzman olarak mezun olmalarını sağlayacağız inşallah. Günlük 400 yumurta üretiyoruz ancak bu sayıyı artıracağız. Bu yumurtaları satarak burada eğitim gören öğrencilerimize gelir elde edecek şekilde vereceğiz."

- "Tavukları yemliyor, yumurtaları topluyoruz"

Kahramanmaraş'tan eğitimi için okula gelen 11. sınıf öğrencisi Mustafa Koca da veterinerlik hayali olduğu için bu liseyi tercih ettiğini belirtti.

Eğitimleri keyifli şekilde sürdürdüklerini aktaran Koca, şöyle konuştu:

"Burada gördüğümüz teorik derslerle daha kolay uygulama yapıyoruz ve kendimi daha iyi geliştirebiliyorum. Sabah pansiyonda uyanıp kahvaltımızı yaptıktan sonra buraya geliyoruz. Tavuklarla ilgilenip, yemlerini veriyoruz, yumurtaları topluyoruz. Bir hastalıkları var mı diye kontrol ediyor, kirli yemlik var mı diye bakıyoruz. Burada yapabileceğimiz şeyleri öncelikle teorik olarak öğreniyoruz, sonra da gelip uygulamaya geçiyoruz. Atölyede kendi çiftliğimiz gibi uğraşıyoruz."

Adana'dan gelen 11. sınıf öğrencisi Sefa İnan da bir akrabası sayesinde okulla tanıştığını ve burayı tercih ettiğini söyledi.

İnternet üzerinden okulla ilgili bilgi toplayan ve tercihte bulunan İnan, "Pansiyonda kalıyorum. Okulda hayvanlara daha sağlıklı bakım yapabilmek için önlemler alıyoruz. İlk geldiğimiz zaman yemliklerini temizliyoruz. Yem makinelerine her tavuk için aynı olan 120 gram yemlerini veriyoruz. Sınıfta hayvanların anatomisi ve teknik bilgilerini öğreniyoruz. Hasta olduklarında neler yapılır, hangi ilaçlar verilir, aşılama geldiği zaman nasıl ve hangi aşı yapılır öğreniyoruz." diye konuştu.

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