YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Lisenin maskotu "Aslan" öğrencileri derslerde de yalnız bırakmıyor

Lisenin maskotu "Aslan" öğrencileri derslerde de yalnız bırakmıyor

12.12.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da sığındığı okulda sahiplenilen ve "Aslan" adı verilen kedi, idareciler, öğretmenler ile öğrenciler tarafından bakılıyor.

Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Orhan Avan, temmuzda okul avlusunda bitkin halde kedi yavrusu buldu. Avan, süt ve mama verdiği kediyi veterinere götürerek tedavisini ve aşılarını yaptırdı.

Okulun başlamasıyla idareciler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından bakılan kedi, derslerde, teneffüslerde ve öğle aralarında herkes tarafından ilgi görüyor.

Öğrencilerle zaman zaman derslere giren Aslan, öğrencilerin hayvanlara yaklaşımını da olumlu etkiliyor.

"OKUL ORTAMINA ÇABUK AYAK UYDURDU"

Okul müdürü Avan, AA muhabirine, çocukluk yaşlarında aynı renklerde "Aslan" isimli bir kedisinin olduğunu, o yüzden kediye aynı adı verdiğini söyledi.

Öğrenciler ve öğretmenlerce çok sevilen kedinin adeta okulun maskotu haline geldiğini belirten Avan, "Aslan, zaman zaman benim odamda takılıyor, sınıflara girerek ders dinliyor, koridorlarda öğrencilerle birlikte hareket ediyor. Öğrencilerimizin hayvan sevgisinin artması yönünde olumlu dönüşler yaşadık. Bazı öğrencilerimiz ilk defa bir kediyi kucağına aldı. Öğrencilerimizden bazılarının kedilere karşı ön yargısı ortadan kalktı. Bu da bizleri mutlu etti. İnsanların hayvanlarla temas etmesi ön yargıları kırmak noktasında etkili oluyor." ifadesini kullandı.

Okula sabah geldiğinde Aslan ile avluyu gezdiklerini anlatan Avan, şöyle devam etti:

"Gerekli ilgiyi kedimize gösterdikten sonra işlerimize başlıyoruz. O da beni izliyor ve bir günümüz böyle birlikte geçiyor. Aramızda müthiş bir sevgi bağı kuruldu. Okul ortamına çabuk ayak uydurdu. Herhangi bir şekilde okulumuza sıkıntısı söz konusu değil. Hatta Aslan sayesinde okulda farklı bir motivasyon oluştu. Öğrencilerimiz, hafta sonları bile kedimizi özlüyor. Pazartesi derse gelen öğrencilerimiz önce Aslan'ı görüyor daha sonra derse giriyor."

"ASLAN İLE MERHAMET VE VİCDAN DUYGULARIMIZ DAHA YOĞUNLAŞTI"

Öğrencilerden Zeynep Ede ise her teneffüste Aslan ile koridorlarda gezdiklerini kaydetti.

Öğretmenlerinin izin verdiği ölçüde Aslan'ı sınıflara da aldıklarını vurgulayan Ede, "İlk başlarda kediden korkan öğretmenlerimiz bile artık çok seviyor. Aslan'ın onlara iyi geldiğini düşünüyorum, ön yargıları kırıldı. Aslan ile merhamet ve vicdan duygularımız daha yoğunlaştı." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Köse de Aslan'ın öğrenciler arasında motivasyon kaynağı haline geldiğini söyledi.

Derslerin kediyle daha eğlenceli geçtiğini aktaran Köse, "Aslan artık hem okulumuzun hem de bizim değerli bir parçamız. Hafta sonları da okulda kurslarımız oluyor, yine onunla birlikteyiz. Onunla oyunlar oynayıp, geziyoruz. Aslan ile hayvan sevgimiz daha da arttı. Hayvanlardan korkan arkadaşlarımız Aslan sayesinde bu korkularını yendi." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kablo hırsızı 5 kişi suçüstü yakalandıKablo hırsızı 5 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'de mahalleye inen domuzun kümesteki tavuğu kaçırması görüntülendiMersin'de mahalleye inen domuzun kümesteki tavuğu kaçırması görüntülendi
Çökertilen ’Baybekler’ çetesi üyeleri adliyeye sevk edildiÇökertilen ’Baybekler’ çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Aksaray kedi aslan ders zeynep köse

Aksaray Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:42
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:53
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.