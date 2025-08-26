"Liseye hoş geldin" kitapları, öğrencilerin kullanımında

Lise öğrenimine yeni başlayacak öğrencilere yol göstermek, akademik ve sosyal
uyum süreçlerini desteklemek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından
“Liseye Hoş Geldin” kitapları hazırlandı.
Bu kitap setiyle öğrencilerin lise döneminde karşılaşacakları dersler ve
programların işleyişi hakkında bilgi vermek, ders çalışma yöntemlerini ve
başarıya ulaşmak için izlenmesi gereken adımları açıklamak ve lise eğitimi
boyunca faydalanabilecekleri eğitim platformlarını tanıtmak amaçlanıyor.
“Liseye Hoş Geldin” kitapları, lise kademesinde yer alan Türk dili ve edebiyatı,
tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ve İngilizce
derslerindeki yenilikleri ve derslerin özelliklerini tanıtarak lise müfredatının
öğrencilere neler getirdiğini detaylı şekilde aktarıyor.
Kitaplarda “Liseye Hoş Geldiniz”, “Bu Kitapta Neler Var?”, “Derslerin
Tanıtımı”, “Neler Öğreneceğiz?”, “Nasıl Çalışmalıyım?”, “Başarı İçin İpuçları”,
“Çevrim İçi Öğrenme Platformları” ve “Örnek Etkinlikler” bölümleri yer alıyor.
“Örnek Etkinlikler” bölümünde, öğrencilerin lise eğitimine başlamadan önce
derslere yönelik temel bilgi ve becerilerini pekiştirmelerine, önceki bilgilerini
hatırlamalarına ve yorumlama yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlanıyor.
Ayrıca öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları kaynaklara kolayca
erişmelerini sağlayan ve bireysel çalışma fırsatları sunan "MEBİ", "OGM
Materyal", "EBA" gibi çevrim içi öğrenme platformları da kitaplarda tanıtılıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum