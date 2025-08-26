"Liseye hoş geldin" kitapları, öğrencilerin kullanımında

Lise öğrenimine yeni başlayacak öğrencilere yol göstermek, akademik ve sosyal

uyum süreçlerini desteklemek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından

“Liseye Hoş Geldin” kitapları hazırlandı.

Bu kitap setiyle öğrencilerin lise döneminde karşılaşacakları dersler ve

programların işleyişi hakkında bilgi vermek, ders çalışma yöntemlerini ve

başarıya ulaşmak için izlenmesi gereken adımları açıklamak ve lise eğitimi

boyunca faydalanabilecekleri eğitim platformlarını tanıtmak amaçlanıyor.

BÖLÜM BÖLÜM ANLATILIYOR

“Liseye Hoş Geldin” kitapları, lise kademesinde yer alan Türk dili ve edebiyatı,

tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ve İngilizce

derslerindeki yenilikleri ve derslerin özelliklerini tanıtarak lise müfredatının

öğrencilere neler getirdiğini detaylı şekilde aktarıyor.

Kitaplarda “Liseye Hoş Geldiniz”, “Bu Kitapta Neler Var?”, “Derslerin

Tanıtımı”, “Neler Öğreneceğiz?”, “Nasıl Çalışmalıyım?”, “Başarı İçin İpuçları”,

“Çevrim İçi Öğrenme Platformları” ve “Örnek Etkinlikler” bölümleri yer alıyor.

"EBA" DA İÇİNDE

“Örnek Etkinlikler” bölümünde, öğrencilerin lise eğitimine başlamadan önce

derslere yönelik temel bilgi ve becerilerini pekiştirmelerine, önceki bilgilerini

hatırlamalarına ve yorumlama yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlanıyor.

Ayrıca öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları kaynaklara kolayca

erişmelerini sağlayan ve bireysel çalışma fırsatları sunan "MEBİ", "OGM

Materyal", "EBA" gibi çevrim içi öğrenme platformları da kitaplarda tanıtılıyor.