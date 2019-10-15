Litvanya 1 - 2 Sırbistan

EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda Litvanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Sırbistan, 48. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Adem Ljajic oldu. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha Ljajic-Mitrovic ikilisi çıktı ve Sırbistan farkı 2'ye yükseltti. Son sözü ise 79. dakikada Kazlauskas söyledi.

Sırbistan, Adem Ljajic'in iki asistle oynadığı maçta Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Ukrayna evinde Portekiz'i 2-1 yenerek EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi.

B Grubu'nda lider Ukrayna'nın 19, ikinci Portekiz'in 11, üçüncü Sırbistan'ın 10, dördüncü Lüksemburg'un 4, son sıradaki Litvanya'nın ise 1 puanı bulunuyor.

