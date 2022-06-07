Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas kimdir? Valdas Ivanauskas nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas, 7 Haziran 2022 Salı günü oynanacak Litvanya - Türkiye maçı öncesi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü teknik direktör, geçmişte Litvanya millî futbol takımı forması da giydi. Litvanya - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulunan deneyimli hoca açıklamasında Türkiye'yi favori olarak gördüklerini belirtip A Milli Futbol Takımı'mıza karşı gerekli önlemleri alacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Peki Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas kimdir? Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

LİTVANYA TEKNİK DİREKTÖRÜ VALDAS IVANAUSKAS KİMDİR?

Valdas Ivanauskas 31 Temmuz 1966 yılında Kaunas, Litvanya'da (SSC) dünyaya geldi.

Valdas Ivanauskas'ın profesyonel futbolculuk kariyerine Žalgiris kulübünde başladığı bilinmektedir.

Valdas, futbolculuk kariyeri boyunca CSKA Moscow, Žalgiris, Lokomotiv Moskva, Austria Wien, Hamburg, Red Bull Salzburg, SV Wilhelmshaven ve BV Cloppenburg kulüplerinde oynamıştır.

VALDAS IVANAUSKAS NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

56 yaşındaki teknik direktör Valdas Ivanauskas, Litvanyalıdır.

VALDAS IVANAUSKAS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Valdas Ivanauskas'ın çalıştırdığı takımlar:

2003-2004 Litvanya (Yrd. ant.)

2004-2005 FBK Kaunas

2005-2006 Heart of Midlothian

2006-2007 Heart of Midlothian

2007-2008 FC Carl Zeiss Jena

2008 Litvanya U18

2008-2009 FK Banga Gargždai

2009 Litvanya U21

2009 Standard Sumgayıt

2010 FK Šiauliai

2012 FK REO

2013 Dila Gori

2013-2015 SKA-Energiya Khabarovsk

2017 Luch-Energiya Vladivostok

2017- Dinamo Brest (Sportif direktör)



