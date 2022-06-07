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Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas kimdir? Valdas Ivanauskas nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

07.06.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas, Litvanya - Türkiye maçı öncesi yaptığı açıklama sebebiyle merak konusu oldu. Ünlü teknik direktör yaptığı açıklamada "Türkiye'nin favori olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. Litvanya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak olan maçta Türkiye'yi konuk edecek. Litvanya - Türkiye maçı, LFF Stadı'nda oynanacak. Peki Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas kimdir? İşte Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas'ın hayatı ve biyografisi...

Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas kimdir? Valdas Ivanauskas nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas, 7 Haziran 2022 Salı günü oynanacak Litvanya - Türkiye maçı öncesi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü teknik direktör, geçmişte Litvanya millî futbol takımı forması da giydi. Litvanya - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulunan deneyimli hoca açıklamasında Türkiye'yi favori olarak gördüklerini belirtip A Milli Futbol Takımı'mıza karşı gerekli önlemleri alacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Peki Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas kimdir? Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

LİTVANYA TEKNİK DİREKTÖRÜ VALDAS IVANAUSKAS KİMDİR?

Valdas Ivanauskas 31 Temmuz 1966 yılında Kaunas, Litvanya'da (SSC) dünyaya geldi.

Valdas Ivanauskas'ın profesyonel futbolculuk kariyerine Žalgiris kulübünde başladığı bilinmektedir.

Valdas, futbolculuk kariyeri boyunca CSKA Moscow, Žalgiris, Lokomotiv Moskva, Austria Wien, Hamburg, Red Bull Salzburg, SV Wilhelmshaven ve BV Cloppenburg kulüplerinde oynamıştır.

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VALDAS IVANAUSKAS NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

56 yaşındaki teknik direktör Valdas Ivanauskas, Litvanyalıdır.

VALDAS IVANAUSKAS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Valdas Ivanauskas'ın çalıştırdığı takımlar:

2003-2004 Litvanya (Yrd. ant.)
2004-2005 FBK Kaunas
2005-2006 Heart of Midlothian
2006-2007 Heart of Midlothian
2007-2008 FC Carl Zeiss Jena
2008 Litvanya U18
2008-2009 FK Banga Gargždai
2009 Litvanya U21
2009 Standard Sumgayıt
2010 FK Šiauliai
2012 FK REO
2013 Dila Gori
2013-2015 SKA-Energiya Khabarovsk
2017 Luch-Energiya Vladivostok
2017- Dinamo Brest (Sportif direktör)

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı
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