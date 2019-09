Liv Tyler, 9-1-1: Lone Star’a transfer oldu

Liv Tyler, sevilen dizi 9-1-1'ın uzantısı olan "9-1-1: Lone Star"ın kadrosuna dahil oldu. Tyler’a dizide yakışıklı aktör Rob Lowe eşlik edecek.

Texas’ta geçecek olan dizide Rob Lowe, oğluyla birlikte New York’tan Austin’e taşınan bir polisi canlandıracak. Karakter hem zor durumda olan kişilere yardımcı olmak hem de aynı zamanda özel hayatındaki problemlerle ilgilenmek zorunda kalacak.

Liv Tyler ise Şef Paramedik Michelle Blake karakterine hayat verecek. Blake, hem tutkulu hem de acımasız, bazen kötü kız olsa da daima patron, zeki ve Owen'ın dengi bir kadın. Aynı zamanda iki yıldır kayıp olan kız kardeşini arıyor ve bulmak için her şeyi yapmaya razı durumda.

Liv Tyler, 9-1-1: Lone Star ile kariyerinde ilk kez A.B.D.'nin bir ulusal kanalında ekrana gelecek dizide yer almış olacak. "Lord of the Rings" üçlemesindeki Arwen karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Liv Tyler, "Harlots" ve son olarak "The Leftovers" dizilerinde boy göstermişti. Tyler’ı önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan “Ad Astra” filminde Brad Pitt‘in eşi rolünde izleyeceğiz.

Kanalın en çok izlenen dizisi olan 9-1-1'ı hazırlayan Ryan Murphy, Brad Falchuk ve Tim Minear'ın yürütücü yapımcı olarak yer alacağı uzantı 19 Ocak 2020'de ekranda olacak.