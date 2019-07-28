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Liverpool, 16 yaşındaki Harvey Elliott'ı transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.07.2019 18:08 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Fulham'ın 16 yaşındaki futbolcusu Harvey Elliott'ı renklerine bağladı.

Liverpool, 16 yaşındaki Harvey Elliott'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Elliott ile sözleşme imzalandı.

Mayıs ayında 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı Fulham formasını giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.


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