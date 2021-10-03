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Liverpool 2-2 Manchester City (Maç sonucu)

03.10.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool ile Manchester City arasında Anfield'da oynanan mücadele iki muhteşem takımın harika futboluna sahne oldu, iki takım 2'şer golle 1 puana razı oldu.

Liverpool 2-2 Manchester City (Maç sonucu)

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Liverpool, 59. dakikada Sadio Mane ile öne geçti. Manchester City, 69. dakikada Phil Foden ile skoru eşitledi.

Liverpool, 76. dakikada Muhammed Salah'ın muazzam tek kişilik şovuyla tekrar öne geçti. Salah, böylece Manchester City'e karşı Anfield'da çıktığı son 6 resmi maçta 5 gol ve 2 asistle 7 gole doğrudan etki etmiş oldu.

Manchester City, 81. dakikada Kevin De Bruyne'nin ceza sahası dışından attığı harika golle skoru yeniden eşitledi.

Premier Lig'in tek namağlup takımı olarak yoluna devam eden Liverpool, puanını 15'e yükseltti ancak liderlik koltuğunu Chelsea'ye bıraktı. Manchester City ise 14 puanda kaldı.

Liverpool, milli ara sonrası Watford'a konuk olacak. Manchester City ise sahasında Burnley'i ağırlayacak.

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Liverpool
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