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Liverpool - Chelsea Süper Kupa maçında bir taraftar sahaya girdi

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 14.08.2019 22:40 | Son Güncelleme

UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chlesea taraftarı kendini Liverpool filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı.

Liverpool - Chelsea Süper Kupa maçında bir taraftar sahaya girdi

Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 14’üncü dakikasında sahaya taraftar girdi.

Önce orta sahaya doğru hareketlenen taraftar, dizlerinin üstünde kaydıktan sonra Liverpool file bekçisi Adrian’ın koruduğu kaleye doğru hareketlendi.

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Liverpool ceza sahasına girdikten sonra yere düşen taraftarı güvenlik güçleri yakalayıp, saha dışına çıkardı.

Sahaya giren taraftarın, Fester Abdü isimli bir youtube fenomeni olduğu ve 'Deli Mi Ne?' isimli bir youtube kanalı olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Chelsea Süper Kupa taraftar

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