Liverpool - Chelsea Süper Kupa maçında bir taraftar sahaya girdi

Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 14’üncü dakikasında sahaya taraftar girdi.

Önce orta sahaya doğru hareketlenen taraftar, dizlerinin üstünde kaydıktan sonra Liverpool file bekçisi Adrian’ın koruduğu kaleye doğru hareketlendi.

Liverpool ceza sahasına girdikten sonra yere düşen taraftarı güvenlik güçleri yakalayıp, saha dışına çıkardı.

Sahaya giren taraftarın, Fester Abdü isimli bir youtube fenomeni olduğu ve 'Deli Mi Ne?' isimli bir youtube kanalı olduğu ortaya çıktı.

