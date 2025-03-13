Liverpool çıldırdı! Tam 100 milyon Euro'ya o ismi kadrosuna katıyor... İşte o dev transfer gelişmesi

İngiliz devi Liverpool, yaz transfer dönemi için transfer listesini şimdiden oluşturdu ve tepesine PSG'nin yıldızını yazdı.

100 MİLYON EURO

Fichajes'te yer alan habere göre, Liverpool, Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin, Dembele için 100 milyon euro'luk bir teklif yapmayı düşündüğünü aktardı. Arne Slot bu transfer için kulüp yönetimine onay verdiği ve bu ismi kadrosunda gelecek sezon için kesinlikle görmek istediğini belirtti.

36 MAÇTA 29 GOL

Paris Saint-Germain'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Ousmane Dembele, 36 maçta 29 gol attı ve 6 asistlik katkıda bulundu. Fransız oyuncunun kulübü ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 55 milyon Euro.