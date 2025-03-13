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  4. Liverpool çıldırdı! Tam 100 milyon Euro'ya o ismi kadrosuna katıyor... İşte o dev transfer gelişmesi

Liverpool çıldırdı! Tam 100 milyon Euro'ya o ismi kadrosuna katıyor... İşte o dev transfer gelişmesi

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.03.2025 22:18
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Premier Lig devi Liverpool, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken gözüne, Fransız devinin yıldız kanat oyuncusunu kestirdi. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'da bu transfer için onay verdi.

Liverpool çıldırdı! Tam 100 milyon Euro'ya o ismi kadrosuna katıyor... İşte o dev transfer gelişmesi
Ousmane Dembele

Ousmane Dembele

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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İngiliz devi Liverpool, yaz transfer dönemi için transfer listesini şimdiden oluşturdu ve tepesine PSG'nin yıldızını yazdı.

100 MİLYON EURO

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Fichajes'te yer alan habere göre, Liverpool, Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin, Dembele için 100 milyon euro'luk bir teklif yapmayı düşündüğünü aktardı. Arne Slot bu transfer için kulüp yönetimine onay verdiği ve bu ismi kadrosunda gelecek sezon için kesinlikle görmek istediğini belirtti.

36 MAÇTA 29 GOL

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Paris Saint-Germain'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Ousmane Dembele, 36 maçta 29 gol attı ve 6 asistlik katkıda bulundu. Fransız oyuncunun kulübü ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 55 milyon Euro.

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Anahtar Kelimeler:
spor transfer Premier League Liverpool
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