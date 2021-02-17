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Liverpool'da Ozan Kabak 'maçın adamı' seçildi

17.02.2021 08:18 | Son Güncelleme:
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Liverpool'da Ozan Kabak 'maçın adamı' seçildi

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, "maçın adamı" olarak belirlendi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, 'maçın adamı' olarak belirlendi.

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Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı.

Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak 'maçın adamı' seçildi. Diğer adaylardan Jones yüzde 16, Alexander-Arnold yüzde 6 ve Salah yüzde 22 oy alarak Kabak'ın gerisinde kaldı.

Çok sayıda İngilizce ve Türkçe tebrik mesajının da atıldığı Kabak'ın yer aldığı paylaşım, kısa sürede 3 bin 327 retweet ve 31 bin 100 beğeni aldı. Liverpool, dün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup etmişti. İlk 11'de maça başlayan Kabak, 90 dakika görev yapmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS


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