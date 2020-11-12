SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Liverpool'da sakatlık kabusu devam ediyor! Joe Gomez ameliyat oldu...

Liverpool'da sakatlık kabusu devam ediyor! Joe Gomez ameliyat oldu...

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.11.2020 19:23 | Son Güncelleme

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan 23 yaşındaki stoper, sol dizinden ameliyat edildi.

Liverpool'da sakatlık kabusu devam ediyor! Joe Gomez ameliyat oldu...

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, savunma oyuncusu Joe Gomez'in sakatlığı yüzünden sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da sakatlanan futbolcular arasına Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara ve Fabinho'dan sonra Gomez de eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan 23 yaşındaki stoper, sol dizinden ameliyat edildi.

Dönüş tarihine dair bilgi verilmeyen Gomez'in, sezonun önemli kısmında takımı yalnız bırakacağı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
İngiltere'de şok! Federasyon Başkanı istifa etti!İngiltere'de şok! Federasyon Başkanı istifa etti!
Fatih Terim’in muhtemel 11’iFatih Terim’in muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Ayda'nın babası sitem etti: Herkes bir mazeret üretiyor
Ayda'nın babası sitem etti: Herkes bir mazeret üretiyor
'Cenk Tosun transferini istiyorum'
'Cenk Tosun transferini istiyorum'
İşte Galatasaray'ın ilk transferi!
İşte Galatasaray'ın ilk transferi!
Şenol Güneş temastan kaçamadı
Şenol Güneş temastan kaçamadı
'Sonunda beni de koronavirüs yakaladı'
'Sonunda beni de koronavirüs yakaladı'
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Yıldız futbolcunun kız arkadaşı mesajları ifşa etti
Yıldız futbolcunun kız arkadaşı mesajları ifşa etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liverpool'da sakatlık kabusu devam ediyor! Joe Gomez ameliyat oldu...
Liverpool'da sakatlık kabusu! Bir yıldız daha...
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, istifa etti
İngiltere'de şok! Federasyon Başkanı istifa etti!
Arsenal'ın maskotu Gunnersaurus geri döndü
Gunnersaurus geri döndü
İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası daha
Liverpool'a bir sakatlık şoku daha! 1 ay yok
Liverpool'a bir sakatlık şoku daha! 1 ay yok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.