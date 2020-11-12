Liverpool'da sakatlık kabusu devam ediyor! Joe Gomez ameliyat oldu...

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, savunma oyuncusu Joe Gomez'in sakatlığı yüzünden sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceğini duyurdu.
Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da sakatlanan futbolcular arasına Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara ve Fabinho'dan sonra Gomez de eklendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan 23 yaşındaki stoper, sol dizinden ameliyat edildi.
Dönüş tarihine dair bilgi verilmeyen Gomez'in, sezonun önemli kısmında takımı yalnız bırakacağı belirtildi.
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