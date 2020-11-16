SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Liverpool'da sakatlık kabusu Jordan Henderson ile devam ediyor

Liverpool'da sakatlık kabusu Jordan Henderson ile devam ediyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.11.2020 09:55 | Son Güncelleme

Sakatlıklarla boğuşan Liverpool'da kaptan Jordan Henderson endişesi yaşanıyor.

Liverpool'da sakatlık kabusu Jordan Henderson ile devam ediyor

Son Premier Lig şampiyonu Liverpool, oyuncularından gelen üst üste sakatlık haberleriyle sıkıntılı günler geçiriyor. Kırmızılar için son kötü haber Jordan Henderson'dan geldi.

İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika maçına ilk 11 başlayan Henderson, ikinci yarıda yerini Harry Winks'e bıraktı. 30 yaşındaki futbolcu için sakatlık endişesi yaşanırken, İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate, "Jordan ilk yarıda biraz sorun yaşadı ve devam edemeyeceğini hissetti. Döndüğümüzde onun durumunu değerlendirmemiz gerekecek." dedi.

Liverpool'da Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold ve Andrew Robertson sakatlanmıştı. Corona virüs testi pozitif çıkan Mohammed Salah da karantina nedeniyle Pazar günü oynanacak Leicester City maçında yer alamayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREstetik değil, photoshop!Estetik değil, photoshop!
İngilizlerin efsane kalecisi hayatını kaybettiİngilizlerin efsane kalecisi hayatını kaybetti
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki
İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki
Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi
Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Meslektaşını yerden yere vurdu... Olay oldu!
Meslektaşını yerden yere vurdu... Olay oldu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Sörloth transferinde Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi!
Sörloth transferinde Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liverpool'da sakatlık kabusu Jordan Henderson ile devam ediyor
Liverpool'da kabus büyüyor! 1 sakatlık daha...
İngilizlerin efsane kalecisi Ray Clemence hayatını kaybetti
İngilizlerin efsane kalecisi hayatını kaybetti
Salah, kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı
Kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı
Liverpool'da savunmaya son aday! Ruben Semedo...
İşte Liverpool'da savunmaya son aday!
Hırsızlar, Harry Kane'in 1 milyon TL değerindeki aracını çaldı
Yıldız futbolcu soyuldu! 1 milyon TL değerinde...
Derby County Phillip Cocu ile yollarını ayırdı
Phillip Cocu'nun İngiltere macerası da hüsranla bitti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.