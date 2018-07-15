Liverpool'dan Domagoj Vida için yeni teklif

Domagoj Vida için girişimde bulunan ilk kulüp olan Everton, 14 milyon Euro teklif etti. Ardından devreye giren Liverpool, önce 20 milyon Euro önerdi. Everton bunun üzerine '22 milyon Euro artı 40 maç oynarsa 3 milyon Euro bonus' önerisinde bulundu.

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı formasyla ortaya koyduğu performansla taliplerinin adeta başını döndürüyor. İngiltere'den Everton, Fulham ve Leicester City'nin yanı sıra son Şampiyonlar Ligi finalisti Liverpool'un da Hırvat savunmacıya olan ilgisi sürüyor.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Liverpool 29 yaşındaki Domagoj Vida için daha önce yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifi 20 milyona yükselttiğini iddia etti. Gazetenin haberinde Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'da ısrar ettiği ileri sürüldü.

Daha önce Vida için Beşiktaş yönetimiyle görüşüp 14 milyon Euro'luk öneride bulunan Everton da ezeli rakibi Liverpool'un devreye girmesiyle teklifini artırdı. Mavi beyazlılar son teklif olarak 22 milyon Euro artı 40 maç oynadığı taktirde 3 milyon Euro bonus ödeyebileceğini Beşiktaş'a bildirdi.